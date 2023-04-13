Москва, 13 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Певец Михаил Шуфутинский рассказал о своей позиции относительно спецоперации РФ на Украине и объяснил, почему не говорит о ней публично. Сбежавших из страны артистов стоит пожалеть, заявил певец в опубликованном 13 апреля интервью изданию «Аргументы и факты».

Виталий Белоусов/РИА Новости Певец Михаил Шуфутинский

Говоря о спецоперации, Шуфутинский подчеркнул, что «с молоком матери впитал ненависть к фашизму», и считает вражеской любую страну, где допускают или культивируют нацизм. Он отметил, что не выражает свою позицию публично в отличие от многих других артистов.

«Я этого не делаю по одной простой причине. Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания», — сказал Шуфутинский.

Певец рассказал, что в прошлом году закончился срок действия его американского паспорта. Чтобы продлить документ, нужно было посетить консульство США в Москве, но артиста там не приняли.

Шуфутинский добавил, что нужен сегодня в России, а в США, где он не был три года, ему ехать не хочется.

«Тут мой дом, моя родина», — сказал музыкант.

Певец признался, что сбежавших из России коллег ему жалко, и осуждать их он не будет. Люди покидают страну по разным причинам. Со временем многие поймут свою ошибку, например, «когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины».

Шуфутинский эмигрировал в США в 1981 году, но с 2003 года постоянно живёт в России. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2003 года артист попал под санкции против российских граждан, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским. Киевский режим внёс в чёрный список деятелей, отказавшихся «осуждать» российскую спецоперацию.