Москва, 13 апреля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Размер внешнего долга России уменьшился в сравнении с началом 2023 года на 22,6 миллиардов долларов. Об этом 13 апреля сообщил Центробанк РФ.

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Внешний долг был оценён на 1 апреля и составил 357,9 миллиардов долларов. За три месяца его размер сократился на 5,9%.

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — пояснили в Банке России.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года внешний долг России сократился на 21,1%, составив $380,5 млрд долларов. Это минимальный размер за последние 15 лет. В денежном выражении сокращение составило $101,8 млрд.

По прогнозу Международного Валютного фонда, государственный долг Соединённых Штатов Америки продолжит расти и в течение 2023 года достигнет 122,2% к уровню ВВП страны, к 2028 — 136,2%.