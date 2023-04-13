Вашингтон, 13 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В разведывательном управлении министерства обороны США опасаются, что из-за продолжающегося конфликта на Украине местное население может разочароваться в своем руководстве, это повысит вероятность его смены. Такое мнение в своей статье опубликовала газета The Washington Post, ссылаясь на попавшие в Сеть американские секретные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В разведке США ожидают, что затянувшийся конфликт приведет к разочарованию внутри Украины, а также к «критике» методов ведения боевых действий, что «сделает смену руководства более вероятной», говорится в материале. В статье отмечается, что остаётся не ясным, идёт ли речь о политическом или военном руководстве.

Авторы статьи полагают, что сейчас наблюдаются противоречия между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, которого некоторые считают политической угрозой властям Украины. В разведывательном управлении Министерства обороны США считают наиболее вероятным сценарием развития событий то, что ни одна из сторон в 2023 году не получит решающего преимущества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО и США по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустило, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.

По словам американского президента Джо Байдена, министерство юстиции и спецслужбы Соединённых Штатов Америки проводят полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона, они близки к раскрытию этого дела.

Читатели британской газеты Daily Mail рекомендовали руководству Украины подумать о компромиссе с Россией после утечки документов Пентагона. Прокомментировавшие публикацию читатели отмечают, что независимо от подлинности содержания данных документов, Вашингтон уже знает, что он поддерживает не того. Киев должен сесть за стол переговоров и согласиться на мир.