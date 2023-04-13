Москва, 13 апреля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Международные резервы России с 31 марта по 7 апреля увеличились на $6,9 млрд, таким образом этот показатель вырос до $600 млрд. Об этом сообщил 13 апреля Банк России.

Сергей Бобылев/ТАСС Вид на здание Центрального банка РФ

«Объем международных резервов по состоянию на 7 апреля составил $600,8 млрд, увеличившись за неделю на $6,9 млрд, или на 1,2%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 31 марта, объём международных резервов РФ составлял $593,9 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам Российской Федерации. Формат ежемесячной публикации обновлен начиная с данных на 1 марта 2022 года.

Согласно данным ЦБ РФ, доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5%.