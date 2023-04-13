Лондон, 13 апреля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Британский дизайнер Мэри Куант умерла в возрасте 93 лет, её считают создательницей мини-юбок. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на близких модельера.

Jack de Nijs for Anefo Мэри Куант

«Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей», — рассказала семья британки.

Мэри Куант была одним из самых известных международных модельеров XX века. Она родилась в Лондоне в 1930 году. Высшее образование британка получила в художественном колледже Голдсмита. Свой первый бутик Куант открыла на Кингс-роуд в 1955 году, а в 1962 году Куант выпустила свою первую коллекцию мини-юбок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Французский дизайнер и модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни. Причину смерти в СМИ не афишировали. Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда) родился в 1934 году в Испании. Семья бежала во Францию во время Гражданской войны.