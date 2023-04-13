Москва, 13 апреля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. В Госдуму внесён проект заявления о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения, документ размещён 13 апреля в базе данных Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский

«Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации решительно осуждает репрессивную политику руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения», — сказано в проекте заявления.

В странах Прибалтики поощряется национализм и нетерпимость к русским, власти Эстонии, Латвии и Литвы не скрывают своих неофашистских симпатий, а «двуличный Запад» закрывает глаза на многочисленные нарушения законов этих стран и прав человека, отметили авторы проекта.

«Депутаты Государственной думы (…) требуют от властей прибалтийских стран и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения», — сказано в тексте проекта заявления.

6 апреля в МИД России выступили с решительным осуждением действий Эстонии по закрытию Координационного совета российских соотечественников. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эти действия Таллина «очередным проявлением воинственно-карательной политики в отношении русскоязычного нацменьшинства, составляющего около трети населения страны».