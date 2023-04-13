В Ростове-на-Дону прошла церемония закрытия полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»

Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM Церемония закрытия объединённого полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения. ДНР» и «Лидеры возрождения. ЛНР» прошла 13 апреля в Ростове-на-Дону.

Луганская Народная Республика Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Обращаясь с приветствием к участникам, Кириенко отметил, что они стали лучшими из нескольких десятков тысяч человек. По его словам, в конкурсах принимают участие более 30 тыс. человек из четырёх новых регионов РФ.

«И каждый из вас уже победил, преодолев себя и найдя время и решимость принять участие в кадровом конкурсе, сумев дойти до полуфинала», — сказал Кириенко.

Он поблагодарил участвующих в конкурсе военнослужащих, которые приехали на полуфинал с передовой: «Спасибо за ваш героизм, за ваше мужество! Сегодня вы защищаете на поле боя не только Донбасс, вы защищаете всю Россию, историческое право нашего народа. Мы отстаиваем свое право быть русскими, чтить свою историю и своих героев. И мы обязательно победим».

По словам Устинова, кадровая работа в вернувшихся в Россию регионах идёт полным ходом. В ней органы власти опираются прежде всего на местные кадры, что является прямым поручением президента России Владимира Путина.

Пушилин отметил, что в ДНР уже идет активная работа с полуфиналистами и финалистами, несмотря на то что конкурс еще не завершён. Он отметил, что ещё в марте состоялись первые восемь назначений участников на различные должности в ДНР, а в апреле ещё девять участников конкурса получили назначения.

Пасечник, обращаясь к полуфиналистам, напомнил о большой работе, которая предстоит. Он отметил, что стоят масштабные задачи по возрождению предприятий, восстановлению и строительству дорог, школ, больниц.

Гуськов напомнил, что Ростовская область наращивает сотрудничество со всеми регионами, вернувшимися в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» стартовали в сентябре 2022 года по инициативе президента России Владимира Путина. Целью этого мероприятия стал поиск людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать свои регионы. Финалистов и победителей включат в кадровый резерв регионов.

Конкурсы «Лидеры возрождения» строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится с 2017 года. Как стало известно 12 апреля, заявки на участие в нём подали более 40 тыс. человек из всех регионов России и 61 государства.