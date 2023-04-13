«В сериале дочь — зло, а Миша — идол». Мать первой жены Михаила Горшенева высказалась о сериале

Москва, , 20:09 — REGNUM В интервью ИА REGNUM Татьяна Анатольевна, мать первой жены лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшенева, рассказала, как пыталась бороться с наркозависимостью певца и своей дочери. По словам женщины, именно Михаил Горшенев (Горшок) «подсадил» дочь на наркотики, а когда та умерла даже не позвонил с соболезнованиями.

Михаил Горшенев © Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

Татьяна Анатольевна — мать Анфисы Горшеневой, первой жены Горшка, которая умерла в 2009 году. После того, как женщина узнала, что в сериале её дочь изобразили наркоманкой и стриптизершей, она решилась первый раз в жизни дать интервью. Журналистам ИА REGNUM Татьяна Анатольевна рассказала, что у Анфисы было строгое воспитание, так как отец был военным лётчиком. Она была на много лет младше Михаила и по уши в него влюблена, поэтому даже не сопротивлялась, когда Михаил в первый раз предложил ей наркотики.

«Когда Анфиса первый раз привезла домой Мишу, мы решили, что это шутка. Не могли поверить, что она с ним встречается. Они часто к нам приезжали. Я всё не могла понять, почему они всё время спят и как будто зависают. К сожалению, я не знала, что это признаки наркозависимости. В сериале Анфиса не даёт Михаилу избавиться от наркозависимости, но это же смешно. Миша старше Анфисы на шесть лет, она начала с ним встречаться будучи очень молоденькой и по уши влюбилась», — вспоминает Татьяна.

Михаил и Анфиса Горшенёвы Кадр из видео «Михаил и Анфиса Горшенёвы «История смертельной любви»

Женщина говорит, что они с мужем неоднократно пытались разлучить пару, потому что знали, что как минимум Анфису они смогут вытащить из наркозависимости. Так и получилось, последнее расставание в начале 2000-х стало причиной дальнейшего развода. После развода Анфиса завязала с наркотиками и переехала жить в родной город Лодейное Поле. Там девушка познакомилась с парнем, с которым и прожила до своей смерти. В 2009 году Анфиса умерла от цирроза печени.

«Мы долгое время общались с отцом Миши и после развода наших детей и даже после смерти Анфисы. Очень больно, что Миша даже не высказал соболезнования после смерти моей дочери, хотя бы просто позвонил бы. Я на него зла не держу. Может было стыдно. Если говорить о сериале! Я в суд подавать не буду. Мою дочь показали отвратительно, но продюсеры зарабатывают деньги. Пусть останется на их совести. Хочется только позвонить Андрею Князеву и сказать: «Ты охренел? Есть ли у тебя совесть?», — рассказывает Татьяна Анатольевна.

Полное интервью Татьяны Анатольевны читайте здесь.