Москва, , 16:34 — REGNUM Объявленный в розыск за соучастие в организации теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), в своём родном городе Снежное (ДНР) известен как мошенник и вор. Как рассказали ИА REGNUM жители села Степное в пригороде Снежного, Юрий Денисов обокрал своих соседей и сбежал на Украину.

Дарья Трепова Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемый в организации убийства военкора Татарского украинец Юрий Денисов родом из поселка Степная города Снежного ДНР. Его семью соседи описывают как неблагополучную. Об отце мужчины односельчане совершенно ничего не знают, воспитывали Юрия мама и бабушка. Обе они уже умерли, мать ушла из жизни раньше, бабушка Надежда Доронина — в прошлом году.

«У них семья была: алкоголики и наркоманы. Отца не было, мать за ним не следила, воспитанием занималась только бабушка. Про него самого хорошего сказать совершенно нечего», — говорит соседка.

По словам односельчан, все родственники Денисова придерживались проукраинских взглядов задолго до 2014 года. На фоне этого нередко возникали конфликты с соседями. Люди жаловались, что Юрий, не стесняясь в выражениях, оскорблял всех прорусских жителей посёлка. Соседка рассказала об одной стычке Юрия со своим бывшим одноклассником. Мужчины случайно встретились и повздорили из-за политических взглядов. Дело даже дошло до драки.

«В 2014 году он со своим дядей переехал в Мариуполь, перед отъездом собрал у всех банковские карточки, обещал помочь их обналичить на территории Украины. Но в итоге никаких денег обратно не привёз и не вернул карточки. Получается, что обокрал половину посёлка», — рассказывает бывшая соседка Денисова, Оксана.

Женщина вспоминает, что после этого случая Денисов несколько раз приезжал в посёлок, но каждый раз под покровом ночи, чтобы никому не попадаться на глаза.

13 апреля ФСБ опубликовала фотографии подозреваемого Юрия Денисова, который, по данным следствия, был одним из организаторов убийства военкора Владлена Татарского. По информации ФСБ, 35-летний Юрий Денисов прибыл из Киева через Латвию в Москву, где собирал сведения о Владлене Татарском.

По данным следствия, Денисов, через службу доставки передал Дарье Треповой, уже арестованной за организацию теракта, взрывное устройство. После совершения теракта в петербургском кафе 2 апреля Денисов покинул территорию РФ и транзитом через Армению улетел в Турцию. Сейчас подозреваемый объявлен в международный розыск.