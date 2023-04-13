Херсон, 13 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. На спортивной площадке возле школы в Новой Каховке Херсонской области погиб мужчина. Он получил несовместимые с жизнью травмы в результате миномётного обстрела населённого пункта вооружёнными силами Украины, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Обстрел произошёл 13 апреля в 15.00 по местному времени (совпадает с мск). Калибр мины составлял 82 мм. Мужчина был убит, когда возвращался домой из магазина.

«Во время минометного обстрела с правого берега Днепра по центральной части Новой Каховки погиб мирный житель. В очередной раз отметим, что ни в одной из школ города нет и никогда не было военных. Украинские боевики обстреливают объекты городской инфраструктуры и жилые кварталы», — отметили в администрации муниципалитета.

Новая Каховка обстреливается ВСУ практически ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мирные жители погиб при обстреле населённого пункта 6 и 12 марта. Смертельные ранения люди получали также в 2022 году.

В Донецке 6 апреля в результате обстрела погибли девять человек, ещё семь были ранены. Удар ВСУ был нанесён по гражданской автомобильной базе.