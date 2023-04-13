Патрушев: Запад использует бандитов для дестабилизации ситуации на Северном Кавказе

Нальчик, , 16:21 — REGNUM Запад использует эмигрантов, националистов и скрывающихся за границей главарей бандитских групп в попытках дестабилизировать ситуацию на Кавказе, заявил 13 апреля на совещании по безопасности на Северном Кавказе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев © Виталий Невар/ТАСС

«Самое пристальное внимание следует обратить на предпринимаемые попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе», — заявил секретарь Совбеза.

За распространением призывом к беспорядкам в регионе стоят Великобритания и США, отметил Патрушев. Для разжигания сепаратизма на Северном Кавказе зарубежные неправительственные организации активно используют мигрантов, сказал он.

Органам безопасности следует стремиться превентивно выявлять террористические угрозы в регионе, а образовательным организациям — усилить воспитательную работу, отметил секретарь Совбеза. Кроме того, властям регионов следует помнить, что низкий уровень жизни способствует распространению экстремистских идей, добавил Патрушев.

В октябре 2022 года на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа секретарь Совбеза обратил внимание губернаторов, что масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несёт риски роста преступности и конфликтов на этнической и религиозной почве. Патрушев призвал глав регионов и правоохранителей взять на особый контроль вопросы предотвращения распространения радикальной идеологии среди иностранных мигрантов.