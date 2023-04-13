Патрушев: Запад использует бандитов для дестабилизации ситуации на Кавказе
Патрушев: Запад использует бандитов для дестабилизации ситуации на Северном Кавказе
Нальчик, 13 апреля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Запад использует эмигрантов, националистов и скрывающихся за границей главарей бандитских групп в попытках дестабилизировать ситуацию на Кавказе, заявил 13 апреля на совещании по безопасности на Северном Кавказе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Самое пристальное внимание следует обратить на предпринимаемые попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе», — заявил секретарь Совбеза.
За распространением призывом к беспорядкам в регионе стоят Великобритания и США, отметил Патрушев. Для разжигания сепаратизма на Северном Кавказе зарубежные неправительственные организации активно используют мигрантов, сказал он.
Органам безопасности следует стремиться превентивно выявлять террористические угрозы в регионе, а образовательным организациям — усилить воспитательную работу, отметил секретарь Совбеза. Кроме того, властям регионов следует помнить, что низкий уровень жизни способствует распространению экстремистских идей, добавил Патрушев.
В октябре 2022 года на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа секретарь Совбеза обратил внимание губернаторов, что масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несёт риски роста преступности и конфликтов на этнической и религиозной почве. Патрушев призвал глав регионов и правоохранителей взять на особый контроль вопросы предотвращения распространения радикальной идеологии среди иностранных мигрантов.