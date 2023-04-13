Париж, 13 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила, что киевский режим не может победить Россию без помощи Североатлантического альянса.

Alexis Sciard Лидер фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен

«Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении», — сообщила она в интервью испанской газете El País.

По её словам, содействие альянса будет означать развязывание третьей мировой войны.

В начале апреля экс-президент США Дональд Трамп сделал очередной намёк на третью мировую войну. Он также отметил, что Соединённые Штаты Америки вскоре могут оказаться одним из участников третьей мировой войны, при этом не имея боеприпасов для ведения боя.

В марте экс-американский лидер назвал себя единственным на сегодняшний день кандидатом в президенты США, способным предотвратить начало третьей мировой войны, угрозу которой Трамп считает реальной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в марте с посланием к белорусскому народу и парламенту, также заявил, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами.