Денпасар, Индонезия, 13 апреля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Российская гражданка задержана на острове Бали за снимок в обнажённом виде на фоне священного эвкалипта. Её депортируют из страны, сообщает 13 апреля индонезийский портал Detik.

Kuncoro Widyo Rumpoko/Global Look Press Полиция Бали

Иммиграционная служба Денпасара заинтересовалась инцидентом после того, как 10 апреля местная активистка и предпринимательница Нилух Джелантик разместила на своей странице в соцсети фотографию иностранки на фоне священного для жителей Бали 700-летнего дерева.

«Ты думаешь, что будешь круто выглядеть, фотографируясь обнажённой на фоне наших священных деревьев?» — написала Джелантик.

Она добавила, что женщине следует вернуться к себе на родину, раз она не уважает чужие традиции и культуру.

12 апреля нарушительницу арестовали. Ей оказалась 40-летняя гражданка России с документом о временном виде на жительство. После окончания всех предусмотренных местными властями процедур ей придётся купить билет в Россию.

Подобный случай произошёл в мае 2022 года с 28-летней гражданкой России, инструктором по йоге Алиной Фазлеевой. Её вместе с мужем выслали с Бали за фотосессию в обнажённом виде на фоне 700-летнего баньяна. Паре запретили въезд в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте власти индонезийского острова Бали выдворили двух польских туристов, которые нарушили запрет и вышли на улицу в период местного праздника Ньепи — Дня молчания. В том же месяце с Бали депортировали 13 российских граждан в рамках борьбы с нарушениями и злоупотреблением иностранцев визами.