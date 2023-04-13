Международный союз триатлона допустил российских спортсменов на соревнования

Лозанна, Швейцария, , 16:11 — REGNUM Спортсменам из России и Белоруссии предоставят допуск на соревнования при условии нейтрального статуса, постановил исполнительный комитет Международного союза триатлона. Об этом заявили в организации 13 апреля.

Триатлонисты © Максим Богодвид/РИА Новости

Приняв решение, союз фактически одобрил рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее выступил за возвращение на соревнования представителей России и Белоруссии. Приостановка участия этих спортсменов отменена.

«Сегодняшнее решение принято для того, чтобы открыть путь для независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, а также для официальных лиц обеих стран для участия в мероприятиях под эгидой организации», — говорится в заявлении организации.

Перед состязаниями спортсмены будут проходить независимую проверку, организация этого процесса находится в разработке. Проверка «необходима для участия любого спортсмена или официального лица из двух стран в мероприятиях под эгидой организации», сказано в заявлении Международного союза триатлона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложение МОК допускать российских и белорусских спортсменов было одобрено в Международной федерации настольного тенниса.

Ранее МОК утвердил рекомендации допустить к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации при условии выступления в нейтральном статусе. Министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против этого решения даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.