В Госдуму внесены поправки о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России

Москва, , 16:04 — REGNUM Группа депутатов Госдумы, включая лидеров фракций, внесла на рассмотрение парламента поправки к закону «О безопасности», предложив наделить президента России правом по защите граждан от противозаконных решений иностранных или международных органов, сообщили 13 апреля в пресс-службе Госдлумы.

Вид на здание Государственной думы РФ © Сергей Карпухин/ТАСС

Также предложено внести изменения в Уголовный кодекс РФ об ответственности за содействие исполнению решений указанных организаций.

«Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций», — процитировала пресс-служба заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Володин поручил подготовить эти поправки в марте 2023 года на совещании в Госдуме, посвящённом внесению в законодательство изменений, запрещающих деятельность Международного уголовного суда на территории России.

«У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — отметил тогда Володин.

17 марта на сайте Международного уголовного суда появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к этому спокойно, поскольку данное решение Международного уголовного суда не только незаконно, но и не имеет для России никакой силы.