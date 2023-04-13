Китай ввёл санкции против конгрессмена США Майкла Маккола из-за визита на Тайвань

Пекин, , 15:59 — REGNUM Власти КНР ввели санкции против председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который в апреле совершил визит на Тайвань. Об этом 13 апреля заявили в МИД Китая.

КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конгрессмен-республиканец от штата Техас Майкл Маккол в последние годы неоднократно на словах и на деле вмешивался во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам страны», — говорится в сообщении департамента Северной Америки и Океании внешнеполитического ведомства Китая.

Отмечается, что американец, возглавив делегацию и посетив Тайвань, нарушил принцип «одного Китая» и положения коммюнике между Пекином и Вашингтоном.

В заявлении ведомства также указано, что действия конгрессмена Маккола подрывают суверенитет и территориальную целостность Китая и посылают неверный сигнал «сепаратистским силам», выступающим за «независимость Тайваня».

В декабре 2022 года КНР ввела санкции против двух граждан США в ответ на обвинения в нарушении прав человека в Тибете. Под санкции попали советник по внешней политике экс-госсекретаря США Майка Помпео Юй Маочунь, а также замдиректора по персоналу Исполнительной комиссии Конгресса США по Китаю Тодд Стейн.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости провоцирования Китая при помощи Тайваня.

Комментируя информацию ЦРУ о том, что Си Цзиньпин якобы поручил китайским военным «быть готовыми к 2027 году» наступать на Тайвань, Песков подчеркнул, что провоцирование КНР недопустимо.