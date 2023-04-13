Байден выразил обеспокоенность фактом утечки материалов Пентагона, но не их содержанием

Дублин, , 16:01 — REGNUM Министерство юстиции и спецслужбы Соединённых Штатов Америки проводят полномасштабное расследование утечки секретных материалов Пентагона, они близки к раскрытию этого дела. Об этом заявил американский президент Джо Байден в разговоре с журналистами.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прямо сейчас идёт полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся», — заявил он во время своего визита в Ирландию.

Он уточнил, что он обеспокоен фактом утечки, а не предания огласке содержания документов.

Как передавало ИА REGNUM, Пентагон ограничил доступ к слитым в Сеть документам этого военного ведомства и секретной информации в дальнейшем для защиты национальной безопасности США и их союзников.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в Пентагоне заверили, что предприняли соответствующие меры, чтобы в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации.

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО и США по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустило, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.