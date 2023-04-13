Москва, 13 апреля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В котлован, выкапываемый перед многоквартирным домом в центре Москвы, обрушилась автомобильная парковка. ЧП произошло 13 апреля, сообщили ИА REGNUM в экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строители

По его словам, обрушение случилось возле дома по адресу: 2-я Черногрязская улица, 10.

«Рядом с парковкой велись работы», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте на стройке на западе столицы произошло обрушение, когда перекрытия заливали бетоном. Вниз рухнули около 330 кубометров жидкого бетона весом 700 тонн без учета арматуры. В результате погиб один человек и двое пострадали.

В 2021 году в Екатеринбурге обвалился котлован, в котором работали люди. Двое рабочих были травмированы.