Москва, 13 апреля, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Тольяттинский клуб «Лада» примет участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2023/24. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба лиги.

Santeri Viinamäki Хоккей

«ХК «Лада» включен в состав участников чемпионата КХЛ сезона 2023/24», — говорится в сообщении.

Отмечается, что совет директоров КХЛ утвердил состав участников. В сезоне 2023/24 примут участие 23 клуба.

«Лада» выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год. В плей-офф она вышла один раз — в сезоне 2008/09.

В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в регулярном чемпионате. В плей-офф команда не смогла преодолеть первый раунд, проиграв тульскому клубу АКМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на вступление в КХЛ. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в Тольятти начали работу по приведению «Лада-Арены» к требованиям КХЛ.