Недовольство курсом правительства Олафа Шольца имеет под собой серьезную почву. Среди рабочих сценариев формирования оппозиции, способной сместить действующее правительство, могут стать новые политические платформы, вобравшие в себя наиболее здоровые элементы из традиционных политических групп.

Виктор Васильев, , 16:21 — REGNUM Германия является ключевым звеном в новой трансатлантической стратегии безопасности, где главным врагом прав и свобод и источником угроз для Европы определяется Россия с ее «реваншистскими амбициями». На втором уровне — подготовка европейских стран к возможному глобальному противостоянию с Китаем.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Поддержка Украины и ее цена

Антироссийская коалиция западных стран ни в военном, ни в экономическом (санкционном) плане невозможна без Германии, просто в силу значительного материально-технического базиса, которым она обладает.

Уже сегодня значительная часть финансовой и материальной поддержки киевского режима ложится на плечи немецких налогоплательщиков. Здесь нужно учитывать, что без поддержки Германии были бы невозможны пусть и формальные, но в совокупности многочисленные военно-технические поставки Украине со стороны восточноевропейских стран. Взамен отдаваемым ВСУ образцам еще советского вооружения они получают современное вооружение натовского образца, в том числе от немецкого ВПК.

В то же время военные поставки Киеву со стороны Германии носят ключевой характер. Украине больше всего нужны артиллерия и системы ПВО, и именно их поставляет немецкая сторона.

«Германия будет продолжать свои усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется» — не так давно заявил канцлер Олаф Шольц в своей программной статье «Глобальный «поворотный момент».

Немецкая поддержка Украины также включает противотанковые средства, бронетранспортеры, зенитные орудия, ракеты и контрбатарейные радиолокационные системы.

В то же время Германия остается и самым слабым звеном в системе давления глобального Запада на Россию.

И дело здесь не в том, что Германия как-либо отказывается выполнять свои обязательства перед американскими партнерами. Все санкционные инициативы в отношении России Берлин поддержал, военные поставки Киеву пусть и с задержкой и некоторым нежеланием также выполняются.

Немецкий танк Leopard 2 (сс) U.S. Army. Gertrud Zach

Включенность Германии в евроатлантические структуры оказалась для Москвы неприятным сюрпризом и фактически одним из главных провалов внешней политики.

Все понимали, что газопроводы «Северный поток» были не только и не столько экономическим, сколько геополитическим проектом. Давая крупнейшему европейскому игроку энергетическую стабильность и фактор дешевого сырья для экономики (не только газа), Москва рассчитывала, как минимум, на нейтралитет Берлина (а по факту, всей Европы).

Фактически Россия во внешней политике делала ставку и вложения в европейский суверенитет, рассчитывая, что рано или поздно Европа пожелает большей самостоятельности и конкурентные противоречия с заморскими партнерами возьмут верх.

Но получилось, что получилось.

Правительство Германии в лице Олафа Шольца взяло курс на полную солидаризацию с интересами США, соучастие в крупном вооруженном конфликте (впервые с 1945 года!) и на деиндустриализацию страны в угоду мифическим «зеленым» идеям и надуманным угрозам общеевропейской безопасности.

Немецкие предприятия покидают Европу по направлению в Северную Америку и Азию. Тот же, Китай, получая российскую (и не только) нефть со значительной скидкой, является наиболее выгодной площадкой для релокации европейских производителей.

Китайская экономика в последний год стала особенно привлекательна для западных промышленных предприятий. В качестве примера можно привести недавний шаг немецкого концерна BASF по сокращению основного завода в Людвигсхафене и перенос химических производств в Чжаньцзян.

«Северный поток» и новая оппозиция

В немецком обществе все эти процессы отражаются пусть не драматически, но очень болезненно. Перемены к худшему ощущает на себе бизнес-элита и что важно, средний немецкий бюргер.

В среднесрочной перспективе возможен если не разворот внешнеполитического курса Германии, то значительная его коррекция в сторону нейтралитета (который, например, во многом, избрала для себя соседняя Австрия).

Антивоенный митинг в немецком Нюрнберге. 31 января 2023 Цитата из видео «Protesters rally in Nuremberg against weapons deliveries to Ukraine»

Показательным, при этом невидимым для внешнего наблюдателя, но все же триггерным моментом для немецких политических элит (как правых, так и левых), стал эпизод с подрывом газопроводов «Северный поток». Правительство Шольца показало свою полную уязвимость для внешнего влияния, во-первых, допустив сам факт диверсии, и во-вторых, затем пытаясь сокрыть данные факты от собственной и мировой общественности.

Ральф Томас Нимайер, известный журналист, политик, а также друг России, которого с нашей страной связывает бизнес и во многом общие взгляды на политическое будущее двух стран, заявил, что немецким обществом стало гораздо сложнее манипулировать после подрыва газопроводов. Более того, «настроение полностью изменилось», — считает политик.

Учитывая, что сам Ральф Нимайер является лидером «Оппозиционной группы за немецкий суверенитет и Конституцию», косвенно связан с ультраправыми группами в Германии, водил личное знакомство с Михаилом Горбачевым и близко взаимодействовал по партийной работе (СДПГ) с Герхардом Шредером, — к этому мнению стоит прислушаться. Знаковый момент заключается также в том, что бывшей супругой господина Нимайера является Сара Вагенкнехт, одна из лидеров немецкой оппозиции.

Понятно, что речь идет о взглядах нехарактерных для нынешнего политического мейнстрима, но они находят отклик среди все большего числа политических и бизнес-элит Германии.

Этому способствует как внутренний кризис традиционной политической модели Германии последних десятилетий (конкуренция христианских демократов и социал-демократов), так и внешние факторы (пандемия, вооруженный конфликт, экономический кризис и давление Штатов).

Дело Шольца

Недовольство курсом правительства Олафа Шольца имеет под собой серьезную почву. Среди рабочих сценариев формирования оппозиции, способной сместить действующее правительство, могут стать новые политические платформы, вобравшие в себя наиболее здоровые элементы из традиционных политических групп.

Повод для столь неожиданного развития событий может найтись вполне объективный и далекий от изначальных причин недовольства действующим правительством.

Правоцентристская оппозиция Германии сегодня пытается воздействовать на репутацию канцлера Олафа Шольца, начав парламентское расследование его предполагаемой причастности к крупному скандалу с уклонением от уплаты налогов

Расследование началось более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города Гамбург. Оно связано с более широким расследованием по делу Cum Ex, в рамках которого немецкое государство было обмануто банковскими мошенниками на более чем 30 миллиардов евро. Некоторые банки, компании и частные лица требовали от властей возмещения налогов за предполагаемые расходы, которые так и не были произведены.

Олаф Шольц в Европарламенте © IMAGO/Global Look Press

Скандал уже нависал над предвыборной кампанией политика в 2021 году, но в конце концов мало повлиял на него, поскольку потенциальное участие Шольца в деле о мошенничестве оставалось неясным.

Теперь обстановка снова накаляется после появления новых подробностей, ставящих под сомнение его предыдущую защиту. Региональный парламент Гамбурга планирует в ближайшее время вызвать Шольца в третий раз в следственный комитет, ведущий расследование скандала.

Эти обстоятельства вполне могут стать реальным основанием для отставки Олафа Шольца. Место канцлера, согласно законодательству, займет Роберт Хабек (вице-канцлер, министр экономики и проблем климата, один из лидеров зеленых), что неминуемо приведет к обострению политического кризиса, выходом из которого может стать назначение досрочных выборов.

Немецкое общество и единство западных элит

Нормализация российско-немецких отношений сегодня кажется нереальной. Прежде всего в силу отсутствия у Берлина политической воли и ресурсов, чтобы проводить самостоятельную политику.

Украинские националисты и представители властей Киева уже не скрывают своего презрения к политическим элитам Германии, публично надсмехаясь над ними и называя их «политическими импотентами».

Самое смешное, что с 2014 по 2020 год Германия являлась крупнейшим источником частных инвестиций и государственной помощи для Украины. А с момента СВО Германия увеличила свою финансовую и гуманитарную поддержку Украины и фактически взяла на себя координацию международной помощи Киеву. Украинцам, не привыкать принимать доброту за слабость. Но это уже несколько иная история.

Нам же интересно немецкое общество само по себе, которое, в среднесрочной перспективе способно удивить своих партнеров по антироссийской коалиции.

И тут мы возвращаемся к фигуре политика Сары Вагенкнехт, способной объединить вокруг себя протестный электорат.

Во-первых, у нее есть имидж последовательного непримиримого критика немецкого политического мейнстрима. С другой стороны, у нее есть способность говорить как с левым, так и с умеренно правым избирателем на одном языке.

Например, Вагенкнехт одна из немногих левых политиков которая не боится говорить о проблемах миграционной политики в Германии. Она остается крайне популярным оппозиционным политиком, комплиментарным для самых различных политических сил, — под ее знаменами могут стать и наиболее сдержанные представители Социал-демократической партии Германии, и сторонники левой «Die Linke», и антиваксеры из «dieBasis».

Сара Вагенкнехт © Monika Skolimowska/Global Look Press

А учитывая ультраправый крен ее экс-супруга Ральфа Нимайера к новой политической силе могут примкнуть и наиболее независимые элементы от Христианско-демократического союза и даже от «Альтернативы для Германии».

Последние заявления Вагенкнехт о том, что она думает об основании партии вне левых (ныне она является депутатом Бундестага от Левой партии Германии), — говорит в пользу этой версии.

Конечно, пока еще бытует представление о единстве западных элит, которое на самом деле может оказаться очередным мифом. Вернемся к программной статье Шольца, которая выдержана в воинственном духе такого единства:

«Мир не должен позволить Путину добиться своего; российский реваншистский империализм должен быть остановлен. Решающая роль Германии в данный момент состоит в том, чтобы стать одним из основных поставщиков безопасности в Европе, инвестируя в наши вооруженные силы, укрепляя европейскую оборонную промышленность, усиливая наше военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучая и оснащая Вооруженные силы Украины».

Все большее число сторонников сильной и независимой Германии понимают, что за этими, казалось бы, сильными словами кроется лишь пустая риторика и зависимость Правительства Шольца от внешних игроков. Германия как необходимый элемент суверенной Европы, и как ее потенциал, сегодня расходуется в чужой игре.