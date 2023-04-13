«Настроение полностью изменилось». Общество в Германии готово к смене курса
Виктор Васильев, 13 апреля 2023, 16:21 — REGNUM Германия является ключевым звеном в новой трансатлантической стратегии безопасности, где главным врагом прав и свобод и источником угроз для Европы определяется Россия с ее «реваншистскими амбициями». На втором уровне — подготовка европейских стран к возможному глобальному противостоянию с Китаем.
Поддержка Украины и ее цена
Антироссийская коалиция западных стран ни в военном, ни в экономическом (санкционном) плане невозможна без Германии, просто в силу значительного материально-технического базиса, которым она обладает.
Уже сегодня значительная часть финансовой и материальной поддержки киевского режима ложится на плечи немецких налогоплательщиков. Здесь нужно учитывать, что без поддержки Германии были бы невозможны пусть и формальные, но в совокупности многочисленные военно-технические поставки Украине со стороны восточноевропейских стран. Взамен отдаваемым ВСУ образцам еще советского вооружения они получают современное вооружение натовского образца, в том числе от немецкого ВПК.
В то же время военные поставки Киеву со стороны Германии носят ключевой характер. Украине больше всего нужны артиллерия и системы ПВО, и именно их поставляет немецкая сторона.
«Германия будет продолжать свои усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется» — не так давно заявил канцлер Олаф Шольц в своей программной статье «Глобальный «поворотный момент».
Немецкая поддержка Украины также включает противотанковые средства, бронетранспортеры, зенитные орудия, ракеты и контрбатарейные радиолокационные системы.
В то же время Германия остается и самым слабым звеном в системе давления глобального Запада на Россию.
И дело здесь не в том, что Германия как-либо отказывается выполнять свои обязательства перед американскими партнерами. Все санкционные инициативы в отношении России Берлин поддержал, военные поставки Киеву пусть и с задержкой и некоторым нежеланием также выполняются.
Включенность Германии в евроатлантические структуры оказалась для Москвы неприятным сюрпризом и фактически одним из главных провалов внешней политики.
Все понимали, что газопроводы «Северный поток» были не только и не столько экономическим, сколько геополитическим проектом. Давая крупнейшему европейскому игроку энергетическую стабильность и фактор дешевого сырья для экономики (не только газа), Москва рассчитывала, как минимум, на нейтралитет Берлина (а по факту, всей Европы).
Фактически Россия во внешней политике делала ставку и вложения в европейский суверенитет, рассчитывая, что рано или поздно Европа пожелает большей самостоятельности и конкурентные противоречия с заморскими партнерами возьмут верх.
Но получилось, что получилось.
Правительство Германии в лице Олафа Шольца взяло курс на полную солидаризацию с интересами США, соучастие в крупном вооруженном конфликте (впервые с 1945 года!) и на деиндустриализацию страны в угоду мифическим «зеленым» идеям и надуманным угрозам общеевропейской безопасности.
Немецкие предприятия покидают Европу по направлению в Северную Америку и Азию. Тот же, Китай, получая российскую (и не только) нефть со значительной скидкой, является наиболее выгодной площадкой для релокации европейских производителей.
Китайская экономика в последний год стала особенно привлекательна для западных промышленных предприятий. В качестве примера можно привести недавний шаг немецкого концерна BASF по сокращению основного завода в Людвигсхафене и перенос химических производств в Чжаньцзян.
«Северный поток» и новая оппозиция
В немецком обществе все эти процессы отражаются пусть не драматически, но очень болезненно. Перемены к худшему ощущает на себе бизнес-элита и что важно, средний немецкий бюргер.
В среднесрочной перспективе возможен если не разворот внешнеполитического курса Германии, то значительная его коррекция в сторону нейтралитета (который, например, во многом, избрала для себя соседняя Австрия).
Показательным, при этом невидимым для внешнего наблюдателя, но все же триггерным моментом для немецких политических элит (как правых, так и левых), стал эпизод с подрывом газопроводов «Северный поток». Правительство Шольца показало свою полную уязвимость для внешнего влияния, во-первых, допустив сам факт диверсии, и во-вторых, затем пытаясь сокрыть данные факты от собственной и мировой общественности.
Ральф Томас Нимайер, известный журналист, политик, а также друг России, которого с нашей страной связывает бизнес и во многом общие взгляды на политическое будущее двух стран, заявил, что немецким обществом стало гораздо сложнее манипулировать после подрыва газопроводов. Более того, «настроение полностью изменилось», — считает политик.
Учитывая, что сам Ральф Нимайер является лидером «Оппозиционной группы за немецкий суверенитет и Конституцию», косвенно связан с ультраправыми группами в Германии, водил личное знакомство с Михаилом Горбачевым и близко взаимодействовал по партийной работе (СДПГ) с Герхардом Шредером, — к этому мнению стоит прислушаться. Знаковый момент заключается также в том, что бывшей супругой господина Нимайера является Сара Вагенкнехт, одна из лидеров немецкой оппозиции.
Понятно, что речь идет о взглядах нехарактерных для нынешнего политического мейнстрима, но они находят отклик среди все большего числа политических и бизнес-элит Германии.
Этому способствует как внутренний кризис традиционной политической модели Германии последних десятилетий (конкуренция христианских демократов и социал-демократов), так и внешние факторы (пандемия, вооруженный конфликт, экономический кризис и давление Штатов).
Дело Шольца
Недовольство курсом правительства Олафа Шольца имеет под собой серьезную почву. Среди рабочих сценариев формирования оппозиции, способной сместить действующее правительство, могут стать новые политические платформы, вобравшие в себя наиболее здоровые элементы из традиционных политических групп.
Повод для столь неожиданного развития событий может найтись вполне объективный и далекий от изначальных причин недовольства действующим правительством.
Правоцентристская оппозиция Германии сегодня пытается воздействовать на репутацию канцлера Олафа Шольца, начав парламентское расследование его предполагаемой причастности к крупному скандалу с уклонением от уплаты налогов
Расследование началось более пяти лет назад, когда Шольц еще был мэром города Гамбург. Оно связано с более широким расследованием по делу Cum Ex, в рамках которого немецкое государство было обмануто банковскими мошенниками на более чем 30 миллиардов евро. Некоторые банки, компании и частные лица требовали от властей возмещения налогов за предполагаемые расходы, которые так и не были произведены.
Скандал уже нависал над предвыборной кампанией политика в 2021 году, но в конце концов мало повлиял на него, поскольку потенциальное участие Шольца в деле о мошенничестве оставалось неясным.
Теперь обстановка снова накаляется после появления новых подробностей, ставящих под сомнение его предыдущую защиту. Региональный парламент Гамбурга планирует в ближайшее время вызвать Шольца в третий раз в следственный комитет, ведущий расследование скандала.
Эти обстоятельства вполне могут стать реальным основанием для отставки Олафа Шольца. Место канцлера, согласно законодательству, займет Роберт Хабек (вице-канцлер, министр экономики и проблем климата, один из лидеров зеленых), что неминуемо приведет к обострению политического кризиса, выходом из которого может стать назначение досрочных выборов.
Немецкое общество и единство западных элит
Нормализация российско-немецких отношений сегодня кажется нереальной. Прежде всего в силу отсутствия у Берлина политической воли и ресурсов, чтобы проводить самостоятельную политику.
Украинские националисты и представители властей Киева уже не скрывают своего презрения к политическим элитам Германии, публично надсмехаясь над ними и называя их «политическими импотентами».
Самое смешное, что с 2014 по 2020 год Германия являлась крупнейшим источником частных инвестиций и государственной помощи для Украины. А с момента СВО Германия увеличила свою финансовую и гуманитарную поддержку Украины и фактически взяла на себя координацию международной помощи Киеву. Украинцам, не привыкать принимать доброту за слабость. Но это уже несколько иная история.
Нам же интересно немецкое общество само по себе, которое, в среднесрочной перспективе способно удивить своих партнеров по антироссийской коалиции.
И тут мы возвращаемся к фигуре политика Сары Вагенкнехт, способной объединить вокруг себя протестный электорат.
Во-первых, у нее есть имидж последовательного непримиримого критика немецкого политического мейнстрима. С другой стороны, у нее есть способность говорить как с левым, так и с умеренно правым избирателем на одном языке.
Например, Вагенкнехт одна из немногих левых политиков которая не боится говорить о проблемах миграционной политики в Германии. Она остается крайне популярным оппозиционным политиком, комплиментарным для самых различных политических сил, — под ее знаменами могут стать и наиболее сдержанные представители Социал-демократической партии Германии, и сторонники левой «Die Linke», и антиваксеры из «dieBasis».
А учитывая ультраправый крен ее экс-супруга Ральфа Нимайера к новой политической силе могут примкнуть и наиболее независимые элементы от Христианско-демократического союза и даже от «Альтернативы для Германии».
Последние заявления Вагенкнехт о том, что она думает об основании партии вне левых (ныне она является депутатом Бундестага от Левой партии Германии), — говорит в пользу этой версии.
Конечно, пока еще бытует представление о единстве западных элит, которое на самом деле может оказаться очередным мифом. Вернемся к программной статье Шольца, которая выдержана в воинственном духе такого единства:
«Мир не должен позволить Путину добиться своего; российский реваншистский империализм должен быть остановлен. Решающая роль Германии в данный момент состоит в том, чтобы стать одним из основных поставщиков безопасности в Европе, инвестируя в наши вооруженные силы, укрепляя европейскую оборонную промышленность, усиливая наше военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучая и оснащая Вооруженные силы Украины».
Все большее число сторонников сильной и независимой Германии понимают, что за этими, казалось бы, сильными словами кроется лишь пустая риторика и зависимость Правительства Шольца от внешних игроков. Германия как необходимый элемент суверенной Европы, и как ее потенциал, сегодня расходуется в чужой игре.