Нальчик, 13 апреля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Иностранные неправительственные организации используют трудовых мигрантов из зарубежных стран для разжигания сепаратизма и национализма, социальной и религиозной розни на Северном Кавказе. Об этом 13 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

Он отметил, что серьёзным угрожающим фактором является работа зарубежных неправительственных организаций, которые делают попытки использовать религиозные и общественные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов для инспирирования сепаратистских и националистических настроений, разжигания социальной и религиозной розни, а также нанесения ущерба традиционным духовно-нравственным ценностям, исторической памяти и культуре российского народа.

Патрушев уточнил, что западные спецслужбы активизируют в этом регионе спящие ячейки террористов, радикалов и националистов, усиливают вербовочную и пропагандистскую работу.

«Активизируется деятельность подконтрольных западным спецслужбам законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций», — добавил секретарь Совета безопасности России.

Как передавало ИА REGNUM, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев также заявил, что за распространением на Северном Кавказе призывов к совершению терактов и массовым беспорядкам стоят англосаксы и их подручные.

Патрушев добавил, что в России уже сталкивались с использованием подобных методов и помнят, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда Запад спровоцировал на территории России конфликт с использованием международных террористических организаций.

В правоохранительных органах пострадавшим от вербовки советуют обратиться в ближайшее отделение полиции или администрации на подконтрольных России территориях. Правоохранители напомнили, что совершившие преступления по статьям «Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами», «Госизмена» и «Шпионаж» освобождаются от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти.