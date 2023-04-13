* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Администрация клуба в американском Орландо сорвала концерт иноагента Покровского*

Орландо, США, , 15:43 — REGNUM Концерт группы «Ногу свело» в американском Орландо был сорван из-за действий администрации клуба, сообщил в социальных сетях лидер группы Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Максим Покровский Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Покровского, концерт должен был быть направлен «против российской агрессии в Украине». Администрация клуба сначала втрое повысила стоимость аренды, затем отключила свет в клубе, а потом и вовсе потребовала от музыкантов покинуть сцену, рассказал музыкант.

«Пришло очень много людей, которые, живя в одном городе, не знали друг друга. Они встретились на нашем концерте и оказались в среде единомышленников. Это очень важно в такие сложные времена. Эти **** (администрация клуба — ред.) хотели поломать эту атмосферу», — написал Покровский.

Проблемы начались после того, как администраторы увидели посвящённую Украине надпись на автобусе группы, а позднее менеджеры клуба в ответ на предложение «сказать на камеру», что они останавливают антивоенный концерт, «смеялись и уходили в сторону», добавил музыкант.

Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иноагентов 31 марта. Музыкант открыто выступает в поддержку недружественной страны — Украины, негативно высказывается в отношении граждан России, принимает участие в сборе средств в поддержку Украины, отметили в ведомстве.

Кроме того, в отношении Покровского было возбуждено дело о дискредитации Вооружённых сил России, позже его прекратили ввиду истечения срока давности привлечения к административной ответственности.