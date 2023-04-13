РИА Новости: украинские биатлонистки работают снайперами на херсонском направлении

Москва, , 15:43 — REGNUM Руководство киевского режима привлекло украинских биатлонисток для работы в качестве снайперов на херсонском направлении. Об этом сообщил РИА Новости боец десантно-штурмового батальона «Сокол» с позывным Крестик.

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое сафари-шоу. Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые лежанки, и они отрабатывают», — отметил он.

Военнослужащий отметил, что снайперы Вооружённых сил Украины используют на херсонском направлении крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца с хорошей оптикой и иным оснащением. По его словам, вооружение очень мощное.

Ранее другой боец десантно-штурмового батальона «Сокол» рассказал, что украинские военные используют лодки с манекенами на херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки Вооружённых сил России на левом берегу. Украинская армия уже предприняла несколько попыток атак через реку, но все они были отбиты российскими войсками, сообщил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что ряды украинской армии пополняют девушки в возрасте от 19 до 25 лет. В качестве снайперов ВСУ привлекают биатлонисток и наемниц из Польши.