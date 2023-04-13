Москва, 13 апреля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Вопрос допуска российских спортсменов к международным соревнованиям будет обсуждён на ближайшем заседании совета организации, которое пройдёт 24 мая. Об этом 13 апреля сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта и сноубординга (FIS).

EPA/KIMMO BRANDT/ТАСС Российские лыжники

Отмечается, что FIS приняла к сведению рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

«Рекомендации будут обсуждены советом FIS на следующем заседании. Следующее заседание совета состоится 24 мая», — заявили в FIS.

Там добавили, что действующая политика FIS будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что если кто-то из спортсменов согласится участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и подписать при этом отказ от поддержки спецоперации, то это будет предательством России.