Москва, 14 апреля, 2023, 11:00 — ИА Регнум. В Год педагога и наставника в России запущен сайт БУДЬУЧИТЕЛЕМ. РФ. Ресурс представляет собой навигатор из более 140 вузов, в которых обучают по педагогическим специальностям. Он призван помочь выбрать учебное заведение будущим педагогам и тем, кто хотел бы получить дополнительное образование.

Цитата фрагмента страницы сайта будьучителем. рф. Сайт будьучителем. рф.

Из представленных в каталоге 140 учебных заведений, 34 вуза являются профильными педагогическими, в остальных есть педагогические специальности. Навигатор способен составить по запросу пользователя подборку оптимальных вузов и сориентировать в их преимуществах и особенностях. Выбрать учебное заведение можно:

— по уровню образования, от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования;

— региону и направлению, от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и другие специализации).

2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

«Это несомненное признание значимости, высокого статуса и престижности профессии учителя. Среди первостепенных задач этого года — социальная и методическая поддержка учителей, новые подходы к профессиональному росту педагогов», — отметила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, задача правительства — воздать должное уважение к профессии учителя и повысить интерес молодежи к педагогике, привлечь на педагогические специальности амбициозных, талантливых ребят, которые будут работать в новых современных школах по всей стране.

«Учителя, педагоги и преподаватели — это те мудрые наставники, благодаря которым будущие поколения детей находят свое призвание и раскрывают таланты», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Еще одной значительной датой для всего педагогического сообщества в 2023 году является 200-летний юбилей со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского. Его выражение — «Педагогика — первое и высшее из искусств» — близко по духу и современным наставникам.

«Учитель — один из самых важных людей в жизни каждого человека. Благодаря национальному проекту «Образование» мы создаем для наших учителей лучшие условия — мы открыли уже более 800 новых школ с самым современным оборудованием, запускаем центры дополнительного образования, педагогические «Кванториумы», в которых учителя изучают технологии будущего и повышают квалификацию», — подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. Именно благодаря педагогам появляются ученые, которые прославляют отечественную науку, врачи, которые ежедневно самоотверженно спасают человеческие жизни, великие преподаватели и многие другие, — подчеркнул министр.

«В нашей стране трудятся более двух миллионов учителей и наставников, и, благодаря последовательной работе и поддержке учителей, растет интерес выпускников школ к педагогическим специальностям», — говорит Сергей Кравцов.

В рамках нацпроекта «Образование» уделяется большое внимание профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров. Во всех регионах открываются Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Возможность профессионального роста позволяет не только повысить качество преподавания, но и дает возможность самим учителям постоянно совершенствоваться в профессиональном плане, а также получать поддержку и обмениваться опытом внутри учительского сообщества.

Более 60% выпускников 9-х классов ежегодно поступают в техникумы и средние специальные специальные учебные заведения, поэтому вопрос подготовки педагогов и мастеров среднего профессионального образования также очень актуален в современных реалиях. Согласно статистике, 2022 году 9 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей) прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий федерального проекта «Профессионалитет», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

Благодаря национальному проекту «Образование» педагоги и учителя по всей стране могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе «Кванториумов» — педагогических технопарков на базе педагогических вузов. На сегодня открыто уже 20 таких технопарков, а к концу 2024 года педагогический «Кванториум» появится в каждом педагогическом вузе.

К примеру, в Новосибирске на базе «Кванториума» им. Ю. Б. Румера учителя физики из Тывы прошли программу повышения квалификации, подготовленную в Институте физико-математического, информационного и технологического образования НГПУ. Педагогам дали рекомендации по внедрению оборудования, поставляемого в школы по учебному курсу физики по нацпроекту «Образование».

«Курс нацелен на создание замкнутого цикла, при котором учителя школ обучают учеников на определенном оборудовании. Поступив в вуз, бывшие школьники будут работать с такой же техникой, а по возвращении в школы продолжат обучать уже своих учеников на знакомом для себя оборудовании», — пояснил директор кванториума НГПУ Сергей Старков.

В Чувашии, в педуниверситете им. И. Я. Яковлева «Кванториум» начали создавать в 2023 году. Университет закупил цифровые лаборатории, наборы по робототехнике, станок лазерной резки, 3D-принтеры и сканеры и другое оборудование.

«Новые образовательные площадки такие, как педагогический технопарк «Кванториум» позволят подготовить выпускников университета к педагогической деятельности в школах, заинтересовать их исследовательской деятельностью и помочь раскрыть свой творческий потенциал в науке», — уверен министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Дмитрий Захаров.

Как сообщало ИА REGNUM нацпроект «Образование» помогает учителям повышать квалификацию и получать методическую поддержку. Миссия Года педагога и наставника — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия 2023 года будут направлены на повышение престижа профессии учителя.