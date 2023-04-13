Патрушев: на Северном Кавказе в 2022 году выросло число преступлений экстремистского характера

Нальчик, , 15:47 — REGNUM На Северном Кавказе в минувшем году число преступлений экстремистского характера выросло на треть. Об этом 13 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, несмотря на принимаемые меры обстановка в сфере противодействия экстремизму в регионах России, находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), продолжает оставаться сложной.

«В 2022 году в округе число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности выросло более чем на треть», — уточнил секретарь Совета безопасности России.

По его словам, значительная часть противоправных деяний была совершена путём распространения в информационном пространстве публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в этот день Николай Патрушев также заявил, что англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к совершению терактов и массовым беспорядкам.

В правоохранительных органах пострадавшим от вербовки советуют обратиться в ближайшее отделение полиции или администрации на подконтрольных России территориях. Правоохранители напомнили, что совершившие преступления по статьям «Госизмена», «Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами» и «Шпионаж» освобождаются от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти.