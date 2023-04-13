Совет ЕС утвердил решение передать Украине 1 млрд евро на покупку боеприпасов для ВСУ

Брюссель, , 15:31 — REGNUM Евросоюз оплатит приобретение боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Соответствующее решение было одобрено 13 апреля Советом ЕС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совет ЕС утвердил сегодня помощь в размере 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооружённых сил Украины», — сказано в документе. Средства получат страны, которые примут решение отправить Киеву боеприпасы и будут нуждаться в пополнении своих запасов.

Профинансировать отправку боеприпасов Украине в Евросоюзе решили в марте в ходе саммита в Брюсселе (Бельгия). Закупать собираются снаряды крупного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, за год проведения спецоперации на Украине Евросоюз потратил на поддержку Киева 67 миллиардов евро. В том числе деньги выделялись на поставки вооружения и обмундирования, поддержку беженцев и гуманитарную помощь.

Страны Организации Североатлантического альянса (НАТО) направили Киеву за год 120 млрд долларов, заявлял в феврале генсек блока Йенс Столтенберг.