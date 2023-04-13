Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями фактически «целует в задницу» председателя КНР Си Цзиньпина, а у действующих властей США не хватает решимости для того, чтобы предпринимать необходимые действия для сохранения американского лидерства в мире, заявил 13 апреля в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп.

Эмануэль Макрон и Си Цзиньпин. 07 апреля 2023 © Yue Yuewei/Global Look Press

Так он прокомментировал высказывания Макрона о том, что Евросоюзу стоит «проснуться» и начать думать о своих интересах, а не следовать в фарватере американской политики, в частности, в вопросе о Тайване.

При этом о самом Макроне Трамп высказался уважительно, назвав его своим «другом». Проблема не в Макроне, а в слабости властей США, подчеркнул Трамп. Следовало бы пригрозить французскому президенту экономическими санкциями, но нынешние руководители США этого не сделали, отметил он.

«В этом сумасшедшем мире у США полностью отсутствует право голоса. И Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си в задницу», — сказал Трамп.

Ранее высказывания Макрона вызвали критику среди политиков как в США, так и в Евросоюзе. Так, сенатор-республиканец Марк Рубио заявил, что США могут ответить Евросоюзу, если тот последует советам президента Франции, тем, что оставят их «один на один» с конфликтом на территории Украины. Французский политик Франсуа Асселино в свою очередь заявил, что у Макрона нет полномочий говорить от лица всего ЕС.