Валуев: выход США и Британии из IBA приведёт к расколу в мировом боксе

Москва, , 15:26 — REGNUM Если США и Британия выйдут из Международной боксёрской организации (IBA), то это может создать раскол в мировом боксе. Об этом 13 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» бывший чемпион мира в тяжёлом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Депутат Государственной думы Николай Валуев Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Такие попытки будут. И будет раскол», — сказал Валуев.

Он добавил, что если большинство переметнётся и последуют за США и Британией, то коалиция стран, которые хотят выйти из IBA, победит.

Ранее появилась информация, что США и Британия могут выйти из IBA и создать новую организацию под названием World Boxing.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте IBA провела женский чемпионат мира по боксу, на который сборная России была допущена с российским флагом и гимном. Ряд стран, в том числе США, отказались от участия в турнире. Всего на ЧМ выступали более 320 спортсменов из 65 стран.