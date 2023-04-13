Москва, , 15:26 — REGNUM Российские военные нанесли удар высокоточным снарядом по украинскому складу боеприпасов, который вскрыли операторы БПЛА, и уничтожили его полностью. Сообщение об этом опубликовано 13 апреля в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Точное попадание привело к детонации хранившихся снарядов и реактивных боеприпасов к системам залпового огня, полностью уничтожив склад ВСУ», — сообщили в ведомстве.

На опубликованных кадрах виден взрыв, языки пламени и высокий столб чёрного дыма.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении склада с боеприпасами 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в рамках военной спецоперации также уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ у населённого пункта Невское в ЛНР.