Патрушев: на Северном Кавказе за распространением призывов к беспорядкам стоят англосаксы

Нальчик, , 15:21 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что англосаксы и их подручные стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к совершению терактов и массовым беспорядкам.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в настоящее время на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий, террористических актов для провоцирования экстремистских проявлений на этой территории.

«Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — заявил он в ходе выступления в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе

Патрушев добавил, что в России уже сталкивались с использованием подобных методов и помнят, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда Запад спровоцировал на территории России конфликт с использованием международных террористических организаций.

Он напомнил, что тогда удалось, при активном участии жителей Кавказа, пресечь преступную деятельность, которая представляла угрозу территориальной целостности России, и обеспечить мирную жизнь.

Как передавало ИА REGNUM, гражданин России — сторонник националистов с позывным Алехандро — по заданию украинских спецслужб планировал совершить теракт на Северном Кавказе. Операция была направлена против российских сотрудников полиции. В ходе обыска у него были обнаружены и изъяты готовые к применению средства террора.

В правоохранительных органах пострадавшим от вербовки советуют обратиться в ближайшее отделение полиции или администрации на подконтрольных России территориях. Правоохранители напомнили, что совершившие преступления по статьям «Госизмена», «Конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами» и «Шпионаж» освобождаются от уголовной ответственности при добровольном и своевременном сообщении органам власти.