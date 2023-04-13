Shot: сотруднику порохового завода в Казани оторвало кисть в результате взрыва макета снаряда

Казань, , 15:16 — REGNUM На пороховом заводе в Казани произошёл взрыв, в результате которого сотруднику предприятия оторвало кисть. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал SHOT.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл на территории Института химических продуктов, расположенном на улице Светлой.

Стрелок-испытатель нёс макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний. Снаряд сдетонировал у него в руках. После ЧП россиянина госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время причину произошедшего выясняют эксперты, решается вопрос о возбуждении дела.

В январе взрыв произошёл на заводе компании «Молирен» в городе Рошале Московской области. В результате инцидента пострадал один человек — он получил лёгкие травмы.

В феврале взрывчатка сдетонировала на Чапаевском механическом заводе в Самарской области. Уточняется, что в результате один человек получил не совместимые с жизнью травмы, три человека были ранены.