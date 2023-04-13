Москва, 13 апреля, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Генпрокуратуре России начали проверку фото и видео, якобы свидетельствующих о жестокой расправе над украинским военнослужащим. Об этом сообщила 13 апреля пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Генпрокуратура РФ

На исследуемых кадрах видно, как человек в военной форме якобы жестоко убивает мужчину. Материалы были распространены в интернете с пояснением, что это были российский военный и военнослужащий ВСУ. Видео и фото отправлены на проверку в следственные органы.

«Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль», — сообщили в Генпрокуратуре.

Материалы были опубликованы в сети Интернет. Пояснялось, что на кадрах убивают украинского солдата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о необходимости проверить достоверность этих фото и видео.

Как сообщало ИА REGNUM, потери ВСУ в боевых действиях убитыми и ранеными составляют от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек. 6 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что потери ВСУ только в Артёмовске составили уже от 15 тыс. до 20 тыс. человек убитыми.