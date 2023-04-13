Москва, 13 апреля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Возможность льготного приобретения вторичного жилья будет стимулировать строительную отрасль в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой госкорпорации «Дом. РФ» Виталием Мутко 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартиры

По его словам, государство старается поддержать и строителей, и российские семьи. Путин предложил создать условия для льготного приобретения жилья на вторичном рынке и отметил, что это косвенно, но положительно скажется на отрасли.

«Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения со вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?» — спросил президент.

Мутко ответил, что вторичное жильё дешевле новостроек, поэтому граждане предпочитают покупать именно его.

Всё равно это будет подталкивать строительство, повторил Путин. И Мутко согласился с ним: «Подталкивает».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля на совещании по экономическим вопросам Путин указал на важность сохранения спроса на жильё. Он отметил, что на рынке возникают дисбалансы, происходит «затоваривание», что грозит сокращениями объёмов строительства, и призвал стимулировать долгосрочное развитие рынка жилья. Ранее он объявил о продлении ещё на пять лет программы переселения из ветхого жилья.