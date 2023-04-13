РИА Новости: подозреваемый в причастности к убийству Владлена Татарского работал в СБУ

Москва, , 15:05 — REGNUM Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, работал в Службе безопасности Украины, передаёт 13 апреля РИА Новости со ссылкой на знакомого Денисова.

Киевский террористичекий режим. СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для соседей это не является секретом», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее 13 апреля в ФСБ сообщили, что теракт, в результате которого был убит Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агенты из среды российской оппозиции за рубежом.

Вторым, помимо исполнительницы Дарьи Треповой, участником подготовки теракта был член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, который через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство, а после совершения теракта транзитом через Армению вылетел в Турцию, отметили в ФСБ. Спецслужбы намерены объявить Денисова в международный розыск.

Теракт был совершён 2 апреля в одном из кафе на Университетской набережной в Петербурге. Владлен Татарский погиб, ранения получили более 40 человек. Трепова была задержана 3 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.