Москва, 13 апреля 2023, 15:05 — REGNUM Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, работал в Службе безопасности Украины, передаёт 13 апреля РИА Новости со ссылкой на знакомого Денисова.

Киевский террористичекий режим. СБУ
Киевский террористичекий режим. СБУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для соседей это не является секретом», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее 13 апреля в ФСБ сообщили, что теракт, в результате которого был убит Татарский, организовали спецслужбы Украины и их агенты из среды российской оппозиции за рубежом.

Вторым, помимо исполнительницы Дарьи Треповой, участником подготовки теракта был член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, который через службу доставки передал Треповой замаскированное взрывное устройство, а после совершения теракта транзитом через Армению вылетел в Турцию, отметили в ФСБ. Спецслужбы намерены объявить Денисова в международный розыск.

Теракт был совершён 2 апреля в одном из кафе на Университетской набережной в Петербурге. Владлен Татарский погиб, ранения получили более 40 человек. Трепова была задержана 3 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.