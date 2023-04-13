ВС России уничтожили склад с боеприпасами украинской 66-й мехбригады в ЛНР

Артемовск, , 15:05 — REGNUM Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары, которые уничтожили склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ в Луганской народной республике, сообщил на брифинге 13 апреля официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и поражено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (13.04.2023 г.) Минобороны РФ

На донецком направлении штурмовики отрядов «Вагнер» продолжают с высокой интенсивностью вытеснять противника из центральных кварталов Артёмовска. На флангах их поддерживают российские десантники, блокируя переброску украинских резервов и возможность отступления подразделений националистов из города. Также на донецком направлении поражены скопления живой силы и техники украинских вооруженных формирований в районах населенных пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки. Общие суточные потери составили до 300 украинских военнослужащих.

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 35 военнослужащих, на южнодонецком и запорожском — до 20, на краснолиманском — до 80, на херсонском — до 35.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 414-й день. Накануне, 12 апреля, штурмовые отряды «Вагнер» овладели в Артемовске тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов. Вчера, по данным Минобороны РФ, суточные потери ВСУ в Артемовске составили 245 военнослужащих, а сегодня украинская армия потеряла до 300 человек.