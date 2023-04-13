Кулеба считает, что Черное море должно стать демилитаризированными внутренними водами НАТО

Киев, , 15:01 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Чёрное море должно превратиться в «море НАТО». При этом украинский министр заявил, что призывает к демилитаризации региона.

Американский флот на учениях U.S. Navy

«Пришло время превратить Чёрное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО. <…> Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — заявил Кулеба на конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухарестe.

При этом Кулеба выразил сожаление из-за того, что у Запада нет последовательной стратегии по действиям в Черноморском регионе, в то время как Россия уделяет этому морю особое внимание.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кулебы, подчеркнул, что Чёрному морю никогда не бывать морем НАТО. Это общее море для всех прибрежных государств должно быть морем сотрудничества, взаимодействия и безопасности.

В августе прошлого года военный эксперт Игорь Коротченко допустил, что с большой долей вероятности Украина вообще останется без выхода к морю, лишившись всех приморских территорий.

13 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил всё более возрастающий риск столкновения РФ и НАТО из-за действий альянса в Балтийском море. Замминистра указал, что за последние годы спокойный Балтийский регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества. Он напомнил, что в России были подготовлены предложения по оздоровлению ситуации, но в альянсе предложения не поддержали.

По словам Грушко, Россия сделает всё необходимое, чтобы не допустить превращения Балтийского моря в «натовское».