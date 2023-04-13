Берлин, 13 апреля, 2023, 15:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные в Евросоюзе российские активы придётся вернуть РФ после окончания конфликта на Украине. Об этом 13 апреля пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

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По информации издания, эксперты Еврокомиссии сделали вывод, что с юридической точки зрения активы Центрального банка РФ нельзя просто так передать Киеву.

«Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придется вернуть России», — пишет издание.

При этом отмечается, что политическая воля на изъятие российских активов есть, но правовые барьеры высоки.

В этой связи предлагается инвестировать замороженные активы в европейские гособлигации, а проценты от них перечислять Киеву. Доходность по таким облигациям оценивается в 2,6% в год.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский потребовал передачи Киеву замороженных по всему миру российских активов. Он обратился с призывом направлять эти активы на восстановление страны.

В ответ пользователи Сети раскритиковали Зеленского, заявив, что в Европе не согласятся с таким предложением. Также они отметили, что украинский конфликт «дорого обходится» европейским и американским налогоплательщикам.