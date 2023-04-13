Вашингтон, 13 апреля, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Пентагон ограничил доступ к слитым в сеть документам этого военного ведомства и секретной информации в дальнейшем для защиты национальной безопасности США и их союзников. Об этом 13 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на пресс-конференции.

Сергей Корсун ИА REGNUM Кто-то слил всю информацию!

По её словам, в Пентагоне заверили, что предприняли соответствующие меры, чтобы в дальнейшем ограничить доступ к секретной информации.

«Мы рассматриваем трудности для национальной безопасности, могу добавить, что, чтобы снизить влияние, которое может иметь публикация этих документов на национальную безопасность США и также наших союзников и партнёров, мы воспринимаем это очень серьёзно, расследование продолжается, министерство обороны предприняло меры по ограничению к этим документам», — заявила она.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ссылаясь на собственный источник газета The Times написала о том, что военном ведомстве США нет представления об объёмах секретной информации, которая ещё может быть опубликована из-за утечки документов. По информации издания, в Пентагоне не знают, что ещё может появиться на свет.

В Пентагоне об утечке секретных документов узнали 6 апреля. После случившегося в министерство юстиции США передано дело, начато уголовное расследование.

Телеканал Fox News сообщил, что виновный в утечке в Сеть секретных документов Пентагона может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. По версии телеканала, некоторые из документов исходили из ЦРУ или АНБ.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп определил утечку секретных документов Пентагона «самой позорной» в истории. Он считает, что стоять за этим может нынешний американский лидер Джо Байден.

Ранее в Сеть попали секретные документы минобороны США, описывающие состояние украинских войск и планы НАТО и США по их укреплению. Пентагон расследует утечку данной информации. Кроме того, согласно опубликованным данным, Вашингтон мог следить, в частности, за президентом Украины Владимиром Зеленским. На это указывает тот факт, что американская разведка была в курсе идеи Зеленского атаковать российские войска на территории Ростовской области.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники в вашингтонской администрации допустило, что опубликованные документы могут быть поддельными и целью их обнародования было нанесение ущерба интересам США. При этом ряд российских экспертов отметили, что целью публикации могло быть введение в заблуждение российской стороны относительно планов ВСУ.