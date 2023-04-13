Москва, 13 апреля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. 15 апреля в Москве пройдет общегородской субботник. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, участие в субботнике примут сотрудники Комплекса городского хозяйства российской столицы, работники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности», — заявил Петр Бирюков. Он рассказал, что в ходе субботника планируется навести порядок в парках и скверах, во дворах и общественных пространствах. Участники акции высадят деревья и кустарники. «Весь необходимый инвентарь и посадочные материалы уже подготовлены», — заверил заместитель мэра Москвы.

Петр Бирюков пригласил к участию в общегородском субботнике всех неравнодушных москвичей. «В этот день синоптики обещают хорошую погоду», — подчеркнул он.