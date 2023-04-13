Москва, 13 апреля, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Немецкие военные специалисты были замечены среди членов украинских расчётов зенитных ракетных комплексов на херсонском направлении. Об этом рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона «Сокол» с позывным Бык.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

«Здесь, по предварительным сводкам контрразведки, сосредоточены большие части отдельных карательных отрядов Украины, в том числе мобилизованные», — утверждает военнослужащий.

По его словам, на херсонском направлении «сосредоточены немцы, которые работают на зенитных ракетных комплексах». Он также добавил, что в составе штурмовых подразделений Вооружённых сил Украины были замечены и представители Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что российские войска готовы к контрнаступлению «киевской команды комедиантов». Некоторые признаки обострения на линии фронта заметны, но шансов у противника нет. Сальдо считает, что ВСУ подгоняет администрация США, чтобы повысить рейтинг своих провалившихся политических руководителей.