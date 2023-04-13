Москва, , 14:50 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили до 300 военнослужащих противника на донецком направлении, сообщили 13 апреля в Министерстве обороны России.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, также было уничтожено 11 единиц техники, в том числе гаубица, БМП и самоходная артиллерийская установка, добавил Конашенков.

Также официальный представитель Минобороны сообщил, что на данном направлении российские штурмовые отряды продолжили вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска, лишая противника возможности отступить или получить подкрепление. 12 апреля в Минобороны сообщили, что три городских квартала в Артёмовске перешли под контроль российских штурмовых отрядов, а ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки более 245 человек.