Москва, 13 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили до 300 военнослужащих противника на донецком направлении, сообщили 13 апреля в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины в районах населённых пунктов Калиновка, Николаевка и Ступочки Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Общие потери ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, также было уничтожено 11 единиц техники, в том числе гаубица, БМП и самоходная артиллерийская установка, добавил Конашенков.

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Также официальный представитель Минобороны сообщил, что на данном направлении российские штурмовые отряды продолжили вытеснять подразделения ВСУ из центральных кварталов Артёмовска, лишая противника возможности отступить или получить подкрепление. 12 апреля в Минобороны сообщили, что три городских квартала в Артёмовске перешли под контроль российских штурмовых отрядов, а ВСУ на донецком направлении потеряли за сутки более 245 человек.