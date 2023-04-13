Читатели Mirror раскритиковали премьера Сунака за короткую встречу с Байденом

Лондон, , 15:51 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не выглядел «мировым лидером» во время короткой встречи с президентом США Джо Байденом в Северной Ирландии, считают читатели британского ежедневника The Mirror. Они прокомментировали сообщение о непродолжительной беседе Сунака и Байдена «в углу бара отеля за чашкой чая».

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

По мнению читателя с ником Jc46, Сунак «выглядел смущённым, на самом деле он не был лидером».

Decades отметил, что Сунак наконец-то понял — он не мировой лидер, а сторонник Брексита, управляющий маленьким островом, с которым никто больше не хочет торговать.

«И всё это ради чашки чая», — добавил читатель.

Daftma пошутил, что дольше говорил с совершенно незнакомыми людьми на автобусных остановках, чем Байден с Сунаком.

«Сунак пытается играть с большими дядями, пока они смеются над ним», — добавил Renta.

Другой комментатор сравнил британского премьера со «стажёром Байдена». Ещё один читатель напомнил, что в аэропорту Байден быстро пожал Сунаку руку и оттолкнул его, а тот «извивался вокруг него, как змея», стараясь остаться в центре внимания.

Читатели заключили, что Байдену Сунак не нравится, при этом над британским политиком «все смеются».

Издание ранее отметило, что встреча Байдена и Сунака не продлилась «достаточно долго, чтобы подать печенье», поэтому говорить об обсуждении американо-британских отношений даже не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден находится в Великобритании и Северной Ирландии с четырёхдневным визитом. На Британские острова он прибыл 11 апреля. Когда Сунак встречал Байдена на военном аэродроме близ Белфаста, тот оттолкнул премьер-министра в сторону ради приветствия с другими политиками. Кроме того, главу британского правительства не было видно из-за президентской машины Байдена лимузина «Зверь» (The Beast).