Москва, 13 апреля, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики в минувшие сутки российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ, сообщил 12 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«В районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ», — уточнил он.

Всего Вооружёнными силами России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике — в 124 районах.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» во время контрбатарейной борьбы на купянском направлении уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб», произведенную в Польше. Сообщается и об уничтожении танка ВСУ около населённых пунктов Песчаное и Куриловка в Харьковской области.