Вашингтон, 13 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Итогом действий военных Соединённых Штатов Америки в Афганистане был полный провал, аналогично завершится и конфликт на Украине. Об этом 13 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Такое мнение он высказал на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Вторжение в Афганистан завершилось провалом и катастрофой, считает он, также плачевно для США может закончиться и вмешательство на Украине.

«Вместо организованного отступления мы получили 6000 окруженных американских служащих в аэропорту Кабула, тела, падающие с самолётов», — напомнил Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер призывал иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, возвращаться домой. На Украине они, скорее всего, погибнут, потому что ситуация там ухудшается, отмечал он.

New York Times сообщало, что на стороне ВСУ воюют около полутора тысяч иностранных военнослужащих, по данным Киева, их порядка 20 тысяч. Новые члены вступают в иностранный легион неохотно.