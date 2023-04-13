Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 300 человек на донецком направлении за сутки

Москва, , 14:32 — REGNUM Украинские войска за сутки потеряли до 300 человек на донецком направлении. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Кроме того, ВСУ потеряли одну боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

За сутки в интересах действий группировки войск в районе Артёмовска самолёты ВКС России совершили 12 самолёто-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Конашенков заявил, что бои в центре Артёмовска продолжают штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». В городе идут боевые действия высокой интенсивности. При этом подразделенияВоздушно-десантных войск, помогая штурмовикам, блокируют переброску украинских резервов и не дают ВСУ отступить из города.