Москва, 13 апреля, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект о едином реестре военнообязанных, предполагающий возможность выдачи повесток в электронном виде, направлен на подпись президенту России Владимиру Путину, соответствующее сообщение появилось на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM На подпись!

«Рассмотрение закона на заседании Совета Федерации: закон одобрен (дата направления президенту РФ — 12.04.2023. Дата направления уведомления в Государственную думу — 12.04.2023)», — сказано в сообщении.

Госдума приняла указанный законопроект 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Владимир Путин знаком с основными положениями законопроекта и рассмотрит его, когда законопроект поступит ему на подпись.

Согласно положениям закона, единый реестр военнообязанных будет формироваться в автоматическом режиме на основании данных военных комиссариатов и сведений государственного информационного ресурса. Повестки смогут вручаться как в бумажном виде под роспись, так и через «Госуслуги» или МФЦ. Повестка будет считаться вручённой после появления в личном кабинете военнообязанного или через семь дней после её появления в соответствующем реестре.

Закон также вводит меры ответственности за уклонение от призыва. Получившим повестку, но не явившимся в военкомат запретят выезд за границу. В их отношении также могут быть введены ограничения на оформление сделок с недвижимостью, регистрацию ИП, новых автомобилей, а также получение кредитов.

Ажиотаж вокруг нового закона вызван недопониманием со стороны многих граждан, отметила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В действительности для законопослушных граждан после принятия закона ничего не изменится — напротив, им станет удобнее как получать информацию, связанную с воинской обязанностью, так и оспаривать действия военкоматов, если граждане сочтут их нарушением своих прав.