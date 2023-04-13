ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС РФ

Москва, , 14:21 — REGNUM Украинские военные используют лодки с манекенами на херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки Вооружённых сил России на левом берегу. Об этом рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона «Сокол».

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«ВСУ высылают через Днепр разведывательные лодки с манекенами, чтобы разведать, откуда будет вестись огонь», — рассказал он.

По его словам, если вести обстрел вражеских средств со всех позиций сразу, то ВСУ зафиксируют огневые точки ВС РФ и «будут прилёты артиллерии».

Украинская армия уже предприняла несколько попыток атак через реку, но все они были отбиты российскими войсками, сообщил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области украинские войска ведут подготовку к форсированию Днепра. По его словам, ВСУ на правом берегу Днепра маневрируют, меняют и создают ложные позиции, перебрасывают технику и живую силу, собирают плавсредства.